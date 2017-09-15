МИД Украины требует разрешить украинским врачам осмотреть своего соотечественника Павла Гриба, находящегося под арестом в России

Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны разрешить украинским врачам провести обследование украинца Павла Гриба, которого, по сообщению родственников, перевели из СИЗО в российском Краснодаре в больницу.

"11 сентября Европейский суд по правам человека дал РФ срок до 25.09.2017 года сообщить суду об актуальном состоянии здоровья П.Гриба и о рекомендуемых ему лекарственных препаратах. Учитывая критическое состояние здоровья П.Гриба, министерство требует от российской стороны безотлагательно предоставить возможность провести обследование задержанного украинскими врачами, которые готовы срочно прибыть к месту его содержания", - говорится в комментарии МИД Украины, распространенном в пятницу.

В ведомстве возмущены "недопуском российской стороной, несмотря на многочисленные обращения, украинских врачей к незаконно удерживаемому гражданину Украины П.Грибу".

Ранее сестра Павла Гриба Ольга сообщила интернет-изданию "Украинская правда", что П.Гриба перевели из СИЗО в российском Краснодаре в больницу. "Нам известно, что его перевели из СИЗО в больницу, якобы на обследование. Но в какую именно и почему - мы не знаем. К нему не пускают ни украинских консулов, ни независимых врачей", - рассказала О.Гриб.

Она допустила, что российские спецслужбы могут попытаться через своих врачей опровергнуть его диагноз - "синдром портальной гипертензии", из-за которого П.Гриб вынужден ежедневно принимать определенные лекарства.

В МИД Украины подтвердили, что П.Гриба перевели из СИЗО №5 в больницу.

Ранее со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина сообщалось, что П.Гриб подозревается в совершении преступления по ст. 205 УК РФ (терроризм).