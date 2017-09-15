Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.026 RUR   0.0296 GBR   2.2793 TRY   0.4949

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 19° 31° 18 Сен 20° 31° 19 Сен 20° 30°

Дальнее зарубежье 15.09.2017 22:30

Президент Франции заявил, что рад достигнутому прогрессу в отношениях Парижа и Москвы

Французский президент Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным отметил прогресс в отношениях России и Франции, а также вновь выразил готовность к прямому диалогу с Москвой по всем вопросам, представляющим общий интерес, сообщили в пятницу в Елисейском дворце.

"Он (Э.Макрон - ИФ) с удовольствием отметил прогресс в двухсторонних отношениях с того момента, как Владимир Путин посетил Версаль (для переговоров с Э.Макроном - ИФ), в частности в реализации "Трианонского диалога", который нацелен на усиление обмена между гражданскими обществами (двух стран - ИФ)", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Отмечается, что французский лидер также "напомнил о своей приверженности к прямому, регулярному и открытому диалогу между Францией и Россией по всем вопросам, представляющим общий интерес".

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине. В Елисейском дворце подчеркнули, что работа, нацеленная на урегулирование кризиса на востоке Украины, будет продолжаться в "нормандском формате".

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президенты России и Франции приняли решение о начале работы форума гражданских обществ "Трианонский диалог".

"Новый механизм сотрудничества создан для дальнейшего укрепления связей между широкими общественными кругами двух стран", - говорится в сообщении.

В.Путин и Э.Макрон назначили сопредседателей и исполнительных директоров форума. С российской стороны соответственно - ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов и завершающий миссию посла во Франции Александр Орлов, с французской - бывший посол Пьер Морель и председатель Национальной комиссии публичных дебатов К.Лейри.

Отмечается, что решение о начале работы форума принято в развитие договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне 29 мая в Версале и 8 июля в Гамбурге.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Около 90 пассажиров рейса авиакомпании "Россия" более суток ждут вылета из Парижа Лавров в четверг проведет переговоры с французским коллегой в Париже Каждый четвертый россиянин ждет улучшения отношений с Францией при новом президенте Макроне - опрос Президент Франции 29 мая примет Путина в Париже - Елисейский дворец "Нелюбовь" Звягинцева лидирует в рейтинге кинокритиков Каннского кинофестиваля Большинство французов отрицательно относятся к РФ, но осознают необходимость сотрудничества с ней - опрос

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]