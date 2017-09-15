Президент Франции заявил, что рад достигнутому прогрессу в отношениях Парижа и Москвы

Французский президент Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным отметил прогресс в отношениях России и Франции, а также вновь выразил готовность к прямому диалогу с Москвой по всем вопросам, представляющим общий интерес, сообщили в пятницу в Елисейском дворце.

"Он (Э.Макрон - ИФ) с удовольствием отметил прогресс в двухсторонних отношениях с того момента, как Владимир Путин посетил Версаль (для переговоров с Э.Макроном - ИФ), в частности в реализации "Трианонского диалога", который нацелен на усиление обмена между гражданскими обществами (двух стран - ИФ)", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Отмечается, что французский лидер также "напомнил о своей приверженности к прямому, регулярному и открытому диалогу между Францией и Россией по всем вопросам, представляющим общий интерес".

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине. В Елисейском дворце подчеркнули, что работа, нацеленная на урегулирование кризиса на востоке Украины, будет продолжаться в "нормандском формате".

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президенты России и Франции приняли решение о начале работы форума гражданских обществ "Трианонский диалог".

"Новый механизм сотрудничества создан для дальнейшего укрепления связей между широкими общественными кругами двух стран", - говорится в сообщении.

В.Путин и Э.Макрон назначили сопредседателей и исполнительных директоров форума. С российской стороны соответственно - ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов и завершающий миссию посла во Франции Александр Орлов, с французской - бывший посол Пьер Морель и председатель Национальной комиссии публичных дебатов К.Лейри.

Отмечается, что решение о начале работы форума принято в развитие договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне 29 мая в Версале и 8 июля в Гамбурге.