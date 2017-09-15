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СНГ 15.09.2017 22:45

Решение Стокгольского арбитража по делу о транзите газа ожидается в ноябре - глава "Нафтогаза" Украины

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ожидает решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите газа в ноябре 2017 года.

"По делу о транзите, насколько мы знаем, расписание осталось прежним - мы должны получить решение по делу о транзите в ноябре", - сказал А.Коболев в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу.

При этом А.Коболев считает важным для сохранения транзита, будет ли "Газпром" обязан платить "Нафтогазу" за недопоставленные объемы газа.

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Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ТРАНЗИТ, АРБИТРАЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]