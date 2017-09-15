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Это интересно 15.09.2017 23:00

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi планирует увеличить продажи на 40% к 2022 году

Автомобильный альянс Renault-Nissan в пятницу был расширен и теперь включает в себя японскую Mitsubishi, 34% акций которой принадлежат Nissan, пишет MarketWatch.

Заявление было сделано главой альянса Карлосом Гоном в пятницу в рамках презентации новой стратегии, названной Alliance 2022. Целью стратегии является увеличение продаж автомобилей до 14 млн в год к 2022 году, что предполагает рост на 40% по сравнению с 10 млн машин, проданными в 2016 году.

Основными факторами роста продаж, как ожидается, станет повышение продаж в Китае и развивающихся странах, а также увеличение поставок автомобилей с электродвигателями.

Кроме того, руководство альянса рассчитывает увеличить синергию от сотрудничества до 10 млрд евро в год с 5 млрд евро в прошлом году.

Также к 2022 году планируется выпустить 12 новых моделей электромобилей, некоторые из которых смогут проехать без подзарядки более 600 км, то есть в полтора раза больше, чем у лидирующих по этому показателю электромобилей в настоящее время.

По мнению К.Гона, "на фоне ожидающегося взрывного роста технологий мелким игрокам будет сложно успеть за рынком", поскольку только крупные компании обладают достаточными ресурсами для того, чтобы "инвестировать сразу во все сферы, продукты, рынки и технологии".

Не все глобальные конкуренты придерживаются мнения о том, что чем больше размер компании, тем она будет успешнее. В частности, General Motors, наоборот, сокращает географию присутствия на мировых рынках, чтобы сфокусироваться на наиболее прибыльных операциях.

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Тэги: МИР, АВТОПРОДАЖИ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]