Премьер Украины сообщил об увеличении расходов на безопасность и оборону в 2018г на 14,8%

Расходы на безопасность и оборону Украины в 2018 году будут увеличены до 164,9 млрд грн с 143,6 млрд грн, запланированных в госбюджете на 2017 год, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании кабинета министров в пятницу.

"Это абсолютно наша консолидированная позиция - президента страны как главнокомандующего и всех министерств, - чтобы увеличить расходы на безопасность и оборону в этом году и чтобы они составляли 5% ВВП, а сама оборона получила не менее 3%. И там мы видим существенный рост расходов с 143,6 млрд грн в этом году до 164,9 млрд грн в 2018 году", - сказал он.

В.Гройсман уточнил, что 60 млрд грн будет направлено на обеспечение деятельности Вооруженных сил (увеличены на 11 млрд грн по сравнению с госбюджетом-2017); 16,4 млрд грн - на развитие, закупку и модернизацию военной техники (увеличены на 6,6 млрд грн), 63,9 млрд грн - на финансирование национальной полиции, национальной гвардии, службу чрезвычайных ситуаций (увеличение на 10,8 млрд грн).