Реакция Трампа на теракт в британской столице вызвала недовольство в Лондоне

Британский премьер-министр Тереза Мэй выразила недовольство реакцией президента США Дональда Трампа на теракт в лондонском метро и призвала его не спекулировать на эту тему, сообщают в пятницу британские СМИ.

"Я никогда не думала, что для кого-либо полезно спекулировать на тему проходящего расследования", - сказала глава британского правительства, комментируя слова Д.Трампа.

В свою очередь в Скотланд-Ярде также назвали заявления американского лидера "спекуляцией".

"Эти комментарии не оказывают никакой помощи, это чистая спекуляция", - сказал представитель Скотланд-Ярда.

Бывший советник Т.Мэй Ник Тимоти также отреагировал на слова Д.Трампа, отметив, что подобные заявления "лидера наших союзников и нашего партнера по обмену разведданными не приносят никакой пользы".

В серии "твитов", посвященных теракту, произошедшему в метро в Лондоне ранее в пятницу, американский президент вновь назвал террористов "неудачниками" и заявил, что меры по отношению к ним должны быть жестче.

"С неудачниками-террористами надо обращаться куда более жестко. Интернет - это их главный инструмент вербовки, который мы должны отрезать и использовать лучшим способом", - написал Д.Трамп.

Кроме того, он добавил, что эти террористы - "больные и безумные люди, которые были в поле зрения Скотланд-Ярда". "Необходимо действовать на опережение", - отметил президент США.

Позднее Д.Трамп сообщил, что намерен провести переговоры по телефону с премьером Т. Мэй.

Ранее сообщалось о том, что в вагоне на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне произошел взрыв. В результате инцидента пострадали 22 человека, в том числе дети. Их жизням ничего не угрожает.

В полиции Лондона квалифицировали произошедший случай как теракт и заявили, что в действие было приведено самодельное взрывное устройство.