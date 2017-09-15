Вашингтон не допустит усиления влияния Ирана в Сирии - постпред США при ООН

Власти США активно работают над решением сирийской проблемы и не допустят того, чтобы Тегеран усилил свое влияние на Дамаск, заявила в пятницу американский постпред при ООН Никки Хэйли.

"США - сильный участник процесса решения сирийской проблемы", - сказала она на брифинге в Белом доме.

Н.Хэйли скептически оценила перспективы пребывания у власти президента Сирии Башара Асада.

По ее словам, "США не успокоятся до тех пор, пока в Сирии не будет восстановлена стабильность, однако это не произойдет, пока у власти находится Асад".

Она заверила, что при решении сирийского конфликта Вашингтон добиться того, чтобы "Иран не получил контроль над Сирией".