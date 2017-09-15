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Дальнее зарубежье 15.09.2017 22:39

Вашингтон не допустит усиления влияния Ирана в Сирии - постпред США при ООН

Власти США активно работают над решением сирийской проблемы и не допустят того, чтобы Тегеран усилил свое влияние на Дамаск, заявила в пятницу американский постпред при ООН Никки Хэйли.

"США - сильный участник процесса решения сирийской проблемы", - сказала она на брифинге в Белом доме.

Н.Хэйли скептически оценила перспективы пребывания у власти президента Сирии Башара Асада.

По ее словам, "США не успокоятся до тех пор, пока в Сирии не будет восстановлена стабильность, однако это не произойдет, пока у власти находится Асад".

Она заверила, что при решении сирийского конфликта Вашингтон добиться того, чтобы "Иран не получил контроль над Сирией".

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Тэги: США, СИРИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]