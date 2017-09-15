Отсутствие на Генассамблее ООН лидеров РФ и КНР не помешает серьезному обсуждению тем КНДР и Сирии - постпред США

США ожидают во время Генассамблеи ООН на следующей неделе крайне серьезного обсуждения тем Сирии и КНДР, и отсутствие лидеров России и Китая не будет этому помехой, заявила в пятницу постпред США при ООН Никки Хэйли.

"У нас в Нью-Йорке будут очень серьезные дискуссии по Сирии и КНДР", - сказала она на брифинге в Белом доме.

На вопрос журналиста о том, будет ли помехой отсутствие на Генассамблее лидеров РФ и КНР, Н.Хэйли подчеркнула, что от этих стран прибудут "два очень сильных министров иностранных дел".

Со своей стороны, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер подчеркнул, что администрация США поддерживает активные двусторонние контакты со странами, и поэтому отсутствие лидеров некоторых государств на Генассамблее ООН - совершенно не помеха.