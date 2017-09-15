Отсутствие на Генассамблее ООН лидеров РФ и КНР не помешает серьезному обсуждению тем КНДР и Сирии - постпред США

США ожидают во время Генассамблеи ООН на следующей неделе крайне серьезного обсуждения тем Сирии и КНДР, и отсутствие лидеров России и Китая не будет этому помехой, заявила в пятницу постпред США при ООН Никки Хэйли.
"У нас в Нью-Йорке будут очень серьезные дискуссии по Сирии и КНДР", - сказала она на брифинге в Белом доме.
На вопрос журналиста о том, будет ли помехой отсутствие на Генассамблее лидеров РФ и КНР, Н.Хэйли подчеркнула, что от этих стран прибудут "два очень сильных министров иностранных дел".
Со своей стороны, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер подчеркнул, что администрация США поддерживает активные двусторонние контакты со странами, и поэтому отсутствие лидеров некоторых государств на Генассамблее ООН - совершенно не помеха.
Президент Алиев утвердил молодежную Госпрограмму Азербайджана до 2022 года
Азербайджан предлагает Лаосу активизировать сотрудничество в энергетике, транспорте и АПК
Отношения между Баку и Парижем основаны на взаимном интересе – I вице-президент Азербайджана
ПИИ в экономику Азербайджана в I полугодии сократились на 16% – ЦБ
Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I полугодии 2017г составил $786 млн против дефицита в $802 млн годом ранее – ЦБ
Morgan Lewis представляла интересы SOCAR в рамках продления PSA на разработку блока АЧГ до 2050г
Трое детей погибли во время пожара в детском лагере в Одессе
Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi планирует увеличить продажи на 40% к 2022 году
Азербайджан рассчитывает на рост турпотока из Японии – I вице-президент
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
ВТБ (Азербайджан) поздравил воспитанников детского приюта «Умид Ери» с новым учебным годом
Nar представил технологию передачи звука высокого разрешения – HD-Voice
Компания Bakcell провела интенсивный тренинг для девелоперов на тему развития связей с инвесторами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»