Санкции против КНДР со временем будут работать на полную мощность - постпред США при ООН

Санкции СБ ООН против КНДР будут крайне эффективны, хотя может потребоваться некоторое время для того, чтобы они начали оказывать максимальный эффект, заявила в пятницу постпред США при ООН Никки Хэйли.
"Чтобы санкции заработали по максимуму, потребуется некоторое время, но они совершенно точно функционируют", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.
Н.Хэйли напомнила, что санкционный режим позволит сократить на 90% северокорейский экспорт и на 30% - поставки нефти в КНДР. Чтобы оценить эффект от подобных мер, она призвала журналистов представить, что произошло бы, если бы с подобными ограничениями столкнулись США.
Кроме того, Н.Хэйли отметила, что считает важным, что Россия и Китай участвуют в усилиях мирового сообщества по оказанию давления на КНДР и по поискам выхода из кризиса.
В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер подчеркнул, что военное решение северокорейской проблемы существует.
"Есть военный вариант, но это - не то, что мы хотели бы сделать", - сказал он журналистам.
По мнению Г.Макмастера, главная трудность заключается в том, что времени на поиски решения проблемы Северной Кореи осталось немного.
"Мы долго откладывали решение этой проблемы, но теперь подобная тактика стала просто невозможной", - заявил советник президента.
Он считает, что "сейчас важно убедить всех в мире сделать все возможное (для урегулирования кризиса вокруг КНДР - ИФ)".
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