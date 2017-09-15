Крупнейшая в США ассоциация страховщиков Страховой совет Техаса оценила ущерб, понесенный штатом от урагана "Харви", почти в $19 млрд, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Почти в $3 млрд страховщики оценили ущерб штату, нанесенный мощными ветрами урагана, еще в $4,75 млрд - повреждения, которые получили застрахованные более 250 тыс. легковых и грузовых автомобилей.

Кроме того, по оценкам Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, наводнения, вызванные ураганом "Харви", причинили ущерб застрахованным по этой статье домовладельцам на сумму в $11 млрд. Большие финансовые потери от наводнения штат понес только после урагана "Катрина", когда сумма составляла $16 млрд.

Ураган "Харви" обрушился на штат Техас в конце августа и разрушил или повредил более 250 тыс. домов.