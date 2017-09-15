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Дальнее зарубежье 15.09.2017 22:57

Страховой совет Техаса оценил ущерб штата от урагана "Харви" в $19 млрд

Крупнейшая в США ассоциация страховщиков Страховой совет Техаса оценила ущерб, понесенный штатом от урагана "Харви", почти в $19 млрд, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Почти в $3 млрд страховщики оценили ущерб штату, нанесенный мощными ветрами урагана, еще в $4,75 млрд - повреждения, которые получили застрахованные более 250 тыс. легковых и грузовых автомобилей.

Кроме того, по оценкам Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, наводнения, вызванные ураганом "Харви", причинили ущерб застрахованным по этой статье домовладельцам на сумму в $11 млрд. Большие финансовые потери от наводнения штат понес только после урагана "Катрина", когда сумма составляла $16 млрд.

Ураган "Харви" обрушился на штат Техас в конце августа и разрушил или повредил более 250 тыс. домов.

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Тэги: США, ТЕХАС, УРАГАН, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]