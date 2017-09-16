Антитеррористическое учение, приближенное к боевым условиям, проходит близ Астаны

В населенных пунктах Акмолинской области, расположенных близ Астаны, в субботу проходит плановое оперативно-тактическое учение, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Учение охватывает территорию Целиноградского и Аршалинского районов Акмолинской области (поселок Косшы и Астанинское водохранилище), уточнили в штабе.

"Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств оперативных штабов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления в приграничных к столице населенных пунктах", - говорится в сообщении.

В рамках учения отрабатываются навыки действий по проведению силовой операции, а также мероприятий по минимизации и ликвидации последствий акта терроризма.

"Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности", - отмечается в информации.

Жителей просят сохранять спокойствие.