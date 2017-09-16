Антитеррористическое учение, приближенное к боевым условиям, проходит близ Астаны

В населенных пунктах Акмолинской области, расположенных близ Астаны, в субботу проходит плановое оперативно-тактическое учение, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
Учение охватывает территорию Целиноградского и Аршалинского районов Акмолинской области (поселок Косшы и Астанинское водохранилище), уточнили в штабе.
"Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств оперативных штабов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления в приграничных к столице населенных пунктах", - говорится в сообщении.
В рамках учения отрабатываются навыки действий по проведению силовой операции, а также мероприятий по минимизации и ликвидации последствий акта терроризма.
"Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности", - отмечается в информации.
Жителей просят сохранять спокойствие.
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