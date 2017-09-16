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Регион 16.09.2017 08:48

Антитеррористическое учение, приближенное к боевым условиям, проходит близ Астаны

В населенных пунктах Акмолинской области, расположенных близ Астаны, в субботу проходит плановое оперативно-тактическое учение, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Учение охватывает территорию Целиноградского и Аршалинского районов Акмолинской области (поселок Косшы и Астанинское водохранилище), уточнили в штабе.

"Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств оперативных штабов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления в приграничных к столице населенных пунктах", - говорится в сообщении.

В рамках учения отрабатываются навыки действий по проведению силовой операции, а также мероприятий по минимизации и ликвидации последствий акта терроризма.

"Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности", - отмечается в информации.

Жителей просят сохранять спокойствие.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АНТИТЕРРОР, УЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]