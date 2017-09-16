Трое детей погибли во время пожара в детском лагере в Одессе

Трое детей, по предварительным данным, погибли во время пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе, сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

Сайт "Думская" также пишет о 4-х пострадавших детях.

Сотрудники Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Евгений Кавун сообщил журналистам, что пожар в лагере возник около 23.30. Его площадь составили около 1 тыс. кв.м. Тушением пожара занимались 40 человек личного состава и 9 единиц техники. Крайне затрудняло тушение пожара отсутствия в пожарных гидрантах и пустой пожарный водоем. Из-за этого воду к пожару пришлось доставлять за 1200 м.

Лагерь "Виктория" - муниципальный детский лагерь, в котором ежегодно за счет средств городского бюджета Одессы отдыхают около 5 тыс. детей, в т.ч. дети из многодетных и малообеспеченных семей.