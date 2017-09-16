Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.026 RUR   0.0296 GBR   2.2793 TRY   0.4949

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 19° 31° 18 Сен 20° 31° 19 Сен 20° 30°

Происшествия 16.09.2017 08:59

Трое детей погибли во время пожара в детском лагере в Одессе

Трое детей, по предварительным данным, погибли во время пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе, сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

Сайт "Думская" также пишет о 4-х пострадавших детях.

Сотрудники Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Евгений Кавун сообщил журналистам, что пожар в лагере возник около 23.30. Его площадь составили около 1 тыс. кв.м. Тушением пожара занимались 40 человек личного состава и 9 единиц техники. Крайне затрудняло тушение пожара отсутствия в пожарных гидрантах и пустой пожарный водоем. Из-за этого воду к пожару пришлось доставлять за 1200 м.

Лагерь "Виктория" - муниципальный детский лагерь, в котором ежегодно за счет средств городского бюджета Одессы отдыхают около 5 тыс. детей, в т.ч. дети из многодетных и малообеспеченных семей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОДЕССА, ЛАГЕРЬ, ПОЖАР

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]