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Дальнее зарубежье 16.09.2017 10:02

Небензя не уверен, что РФ подпишет подготовленную США декларацию о реформе ООН

Постпред РФ при ООН Василий Небензя не уверен, подпишет ли Россия подготовленную США декларацию о реформе Всемирной организации.

"Не уверен, что мы подпишем эту декларацию. Многие из идей, которые там изложены, они, конечно, важны и они идут в русле предложений, которые выдвигает генеральный секретарь, но декларацией реформу ООН не проведешь. Реформа ООН должна быть результатом межправительственного процесса", - сказал В.Небензя журналистам.

Он отметил, что американский документ - "это декларация стран, которые придерживаются схожих взглядов по этому вопросу, но это не есть инструкция генеральному секретарю, как перестроить организацию, повысить ее эффективность".

"Ни они (США - ИФ), ни какая-либо группа стран-единомышленников не может провести реформу ООН без согласия всех стран-членов", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Президент США Дональд Трамп собирается обсудить с мировыми лидерами реформу ООН 18 сентября в Нью-Йорке.

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Тэги: РЕФОРМА, США, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]