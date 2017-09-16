Небензя не уверен, что РФ подпишет подготовленную США декларацию о реформе ООН

Постпред РФ при ООН Василий Небензя не уверен, подпишет ли Россия подготовленную США декларацию о реформе Всемирной организации.

"Не уверен, что мы подпишем эту декларацию. Многие из идей, которые там изложены, они, конечно, важны и они идут в русле предложений, которые выдвигает генеральный секретарь, но декларацией реформу ООН не проведешь. Реформа ООН должна быть результатом межправительственного процесса", - сказал В.Небензя журналистам.

Он отметил, что американский документ - "это декларация стран, которые придерживаются схожих взглядов по этому вопросу, но это не есть инструкция генеральному секретарю, как перестроить организацию, повысить ее эффективность".

"Ни они (США - ИФ), ни какая-либо группа стран-единомышленников не может провести реформу ООН без согласия всех стран-членов", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Президент США Дональд Трамп собирается обсудить с мировыми лидерами реформу ООН 18 сентября в Нью-Йорке.