Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.026 RUR   0.0296 GBR   2.2793 TRY   0.4949

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 19° 31° 18 Сен 20° 31° 19 Сен 20° 30°

Дальнее зарубежье 16.09.2017 09:11

Постпред России при ООН: военное решение северокорейского кризиса неприемлемо, выхода кроме политико-дипломатического не существует

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал ситуацию на Корейском полуострове "порочным кругом", из которого есть только один выход - политико-дипломатический.

"К сожалению, мы находимся в порочном круге, из которого никак не можем вырваться. За очередными испытаниями идет очередная санкционная резолюция. За санкционной резолюцией идет очередное испытание. Мы подчеркивали, подчеркиваем и будем продолжать подчеркивать, что никакого выхода из северокорейского кризиса, кроме как политико-дипломатического, не существует", - сказал он журналистам по итогам закрытых консультаций СБ ООН по КНДР.

В.Небензя подчеркнул, что "военное решение неприемлемо". "Это понимают американцы. И я надеюсь, это понимают американские власти", - отметил он.

"Мы много говорили (в ходе консультаций - ИФ) о том, что мы зашли в этот порочный круг, из которого необходимо вырваться и мыслить нестандартно, нетривиально, нелинейно".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КНДР, КРИЗИС, ВЫХОД


Похожие новости


Тиллерсон призвал Китай и Россию к конкретным шагам в отношении КНДР в связи с новым пуском ракеты Пхеньян хочет развивать отношения с Москвой - посол Две трети россиян видят угрозу в наличии у Северной Кореи ядерного оружия - опрос КНДР провоцирует нагнетание ситуации, но ей нельзя подыгрывать - Путин Путин призвал не загонять КНДР в угол На консультациях Патрушева в Японии подчеркнута необходимость дипломатического решения ядерной проблемы КНДР - Совбез РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]