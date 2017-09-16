Постпред России при ООН: военное решение северокорейского кризиса неприемлемо, выхода кроме политико-дипломатического не существует

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал ситуацию на Корейском полуострове "порочным кругом", из которого есть только один выход - политико-дипломатический.
"К сожалению, мы находимся в порочном круге, из которого никак не можем вырваться. За очередными испытаниями идет очередная санкционная резолюция. За санкционной резолюцией идет очередное испытание. Мы подчеркивали, подчеркиваем и будем продолжать подчеркивать, что никакого выхода из северокорейского кризиса, кроме как политико-дипломатического, не существует", - сказал он журналистам по итогам закрытых консультаций СБ ООН по КНДР.
В.Небензя подчеркнул, что "военное решение неприемлемо". "Это понимают американцы. И я надеюсь, это понимают американские власти", - отметил он.
"Мы много говорили (в ходе консультаций - ИФ) о том, что мы зашли в этот порочный круг, из которого необходимо вырваться и мыслить нестандартно, нетривиально, нелинейно".
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