Национальный центр США по предупреждению ураганов опубликовал сообщение о том, что тропический шторм "Норма" стал ураганом.

"Норма" стала ураганом", - говорится в сообщении.

Максимальная скорость ветра в эпицентре урагана достигает 120 км/ч. Пока он находится примерно в 435 км от тихоокеанского побережья Мексики.