Жертвами пожара в доме престарелых и инвалидов в Ивановской области стали два человека, более 100 эвакуировано - МЧС

Два человека погибли во время пожара в доме престарелых и инвалидов в городе Пучеж Ивановской области, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по региону.

Пожар произошел в ночь на субботу в доме 2 на ул.Калинина.

По словам собеседника агентства, в результате пожара погибло два человека - один из них погиб во время пожара, второго спасатели вынесли из здания и передали сотрудникам "скорой помощи", однако через некоторое время он умер в больнице. Всего было эвакуировано более 100 человек.

Огнем повреждена внутренняя часть помещения на площади 20 кв. м.

В ликвидации пожара участвовало 26 человек, было ривлечено 10 единиц техники.

"По предварительным данным, причиной возгорания на 3 этаже в корпусе №3 стала неисправность электропроводки и ее короткое замыкание", - отметил сотрудник управления.

В свою очередь на официальном сайте Главного управления МЧС по Ивановской области размещена информация о данном пожаре, в которой о погибших ничего не сообщается, в размещенном на сайте пресс-релизе говорится, что имеются пострадавшие.