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Происшествия 16.09.2017 09:40

Жертвами пожара в доме престарелых и инвалидов в Ивановской области стали два человека, более 100 эвакуировано - МЧС

Два человека погибли во время пожара в доме престарелых и инвалидов в городе Пучеж Ивановской области, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по региону.

Пожар произошел в ночь на субботу в доме 2 на ул.Калинина.

По словам собеседника агентства, в результате пожара погибло два человека - один из них погиб во время пожара, второго спасатели вынесли из здания и передали сотрудникам "скорой помощи", однако через некоторое время он умер в больнице. Всего было эвакуировано более 100 человек.

Огнем повреждена внутренняя часть помещения на площади 20 кв. м.

В ликвидации пожара участвовало 26 человек, было ривлечено 10 единиц техники.

"По предварительным данным, причиной возгорания на 3 этаже в корпусе №3 стала неисправность электропроводки и ее короткое замыкание", - отметил сотрудник управления.

В свою очередь на официальном сайте Главного управления МЧС по Ивановской области размещена информация о данном пожаре, в которой о погибших ничего не сообщается, в размещенном на сайте пресс-релизе говорится, что имеются пострадавшие.

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Тэги: ИВАНОВО, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]