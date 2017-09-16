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Происшествия 16.09.2017 10:18

В Москве на станции Перово сошли с рельс семь вагонов, график движения нарушен не был

Семь вагонов поезда, груженых металлом, сошли сегодня с рельсов в Москве на станции Перово, сообщает в субботу сайт Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 03:51 однопутного неэлектрифицированного участка Перово - Угрешская, предназначенного только для грузового движения, сошли с рельсов 7 вагонов грузового поезда, груженых металлом", - говорится в сообщении.

По данным МЖД, на месте проводится комплекс работ по возвращению колесных пар на пути. "Пострадавших нет, габарит пути не нарушен, движение на станции не прерывается", - уточняет портал железной дороги.

Причины случившегося устанавливаются.

"Ситуация не повлияла на график движения пассажирских и пригородных поездов", - говорится в сообщении.

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Тэги: ПЕРОВО, АВАРИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]