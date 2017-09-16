В Москве на станции Перово сошли с рельс семь вагонов, график движения нарушен не был

Семь вагонов поезда, груженых металлом, сошли сегодня с рельсов в Москве на станции Перово, сообщает в субботу сайт Московской железной дороги (МЖД).
"Сегодня в 03:51 однопутного неэлектрифицированного участка Перово - Угрешская, предназначенного только для грузового движения, сошли с рельсов 7 вагонов грузового поезда, груженых металлом", - говорится в сообщении.
По данным МЖД, на месте проводится комплекс работ по возвращению колесных пар на пути. "Пострадавших нет, габарит пути не нарушен, движение на станции не прерывается", - уточняет портал железной дороги.
Причины случившегося устанавливаются.
"Ситуация не повлияла на график движения пассажирских и пригородных поездов", - говорится в сообщении.
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