СМИ Великобритании: полиция идентифицировала подозреваемого в подготовке взрыва в метро, но официального подтверждения этого нет

Полиции удалось идентифицировать подозреваемого в подготовке теракта в метро Лондона, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на Twitter корреспондента Sky News.

"Источники в сферах безопасности говорят, что им удалось идентифицировать подозреваемого в исполнении взрыва на "Парсонс-грин", с помощью записей с камер наблюдения", - цитирует Би-би-си запись в Twitter корреспондента.

Официального подтверждения этой информации нет. Заместитель главы полиции Лондона Марк Роули в пятницу отказался отвечать на вопрос о том, был ли кто-либо арестован в связи с терактом, отмечает Би-би-си.