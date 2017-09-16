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Дальнее зарубежье 16.09.2017 10:30

СМИ Великобритании: полиция идентифицировала подозреваемого в подготовке взрыва в метро, но официального подтверждения этого нет

Полиции удалось идентифицировать подозреваемого в подготовке теракта в метро Лондона, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на Twitter корреспондента Sky News.

"Источники в сферах безопасности говорят, что им удалось идентифицировать подозреваемого в исполнении взрыва на "Парсонс-грин", с помощью записей с камер наблюдения", - цитирует Би-би-си запись в Twitter корреспондента.

Официального подтверждения этой информации нет. Заместитель главы полиции Лондона Марк Роули в пятницу отказался отвечать на вопрос о том, был ли кто-либо арестован в связи с терактом, отмечает Би-би-си.

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Тэги: ЛОНДОН, ВЗРЫВ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]