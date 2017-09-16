Российско-индийские военные учения пройдут во второй половине октября

Совместное межвидовое российско-индийское учение "Индра-2017" пройдет с 19 по 29 октября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Восточного военного округа.

По ее данным, этот вопрос обсуждался в Приморье на конференции по организации учений.

"В протоколе конференции российская и индийская стороны утвердили время проведения учения - в период с 19 по 29 октября 2017 года. Учение будет проходить на полигонах и аэродромах Тихоокеанского флота и в акватории Японского моря", - сообщили в пресс-службе.

В ходе конференции представители российской и индийской сторон уточнили замысел, районы проведения учения, состав привлекаемых сил и средств, а также порядок материального обеспечения.

В этом году впервые российско-индийское учение пройдет в межвидовом формате. Вместо проводимых в прошлом году учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" будет проведено одно учение с привлечением сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа.