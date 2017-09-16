В Белом доме подтвердили встречу Порошенко и Трампа 21 сентября

Встреча президентов Украины Петра Порошенко и США Дональда Трампа состоится 21 сентября, сообщил советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал Герберт МакМастер.

"Наконец, в четверг, президент встретится с лидерами Турции, Афганистана и Украины", - заявил Г.МакМастер, сообщая журналистам рабочий график Д.Трампа на следующую неделю.

Посол Украины в США Валерий Чалый, говоря о предстоящей встрече двух президентов, отметил, что контакты между Украиной и США успешно развиваются.

"Важная встреча на высшем уровне состоится уже 21 сентября в Нью-Йорке. Президенту Украины Петру Порошенко и президенту США Дональду Трампу важно обсудить результаты договоренностей, достигнутых во время недавней встречи в июне в Вашингтоне, а также наметить конкретные планы взаимодействия по ключевым вопросам в сфере глобальной и региональной безопасности, обороны, экономического, энергетического сотрудничества", - написал посол в Фейсбуке.

Ранее о запланированной на 21 сентября встрече П.Порошенко и Д.Трампа сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.