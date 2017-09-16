США призвали отменить референдум о самоопределении Иракского Курдистана

США не поддерживают проведение референдума о независимости Иракского Курдистана, запланированного на 25 сентября 2017 года, говорится в опубликованном на сайте заявлении Белого дома.

"Соединенные Штаты не поддерживают намерение регионального правительства Курдистана провести референдум в этом месяце... Мы призываем региональное правительство Иракского Курдистана отменить проведение референдума и начать серьезный и последовательный диалог с Багдадом, которому США готовы содействовать, о чем неоднократно говорили", - отмечается в заявлении.

Белый дом также подчеркнул, что проведение референдума о независимости Иракского Курдистана "отвлекает от усилий по борьбе с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство") и от стабилизации в освобожденных территориях".

"Проведение референдума на спорных территориях является чрезвычайно провокационным и дестабилизирующим (действием - ИФ)", - говорится в заявлении Белого дома.

Накануне депутаты парламента Иракского Курдистана проголосовали за проведение референдума о независимости этого автономного региона Ирака.

Ранее на этой неделе иракские парламентарии проголосовали против проведения референдума о самоопределении Иракского Курдистана. Представители курдских партий Ирака это голосование бойкотировали.

В середине августа избирательная комиссия Иракского Курдистана окончательно утвердила 25 сентября 2017 года как дату проведения референдума о независимости региона. Его участники должны будут решить, останется ли Иракский Курдистан в составе Ирака или станет самостоятельным государством.