Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.026 RUR   0.0296 GBR   2.2793 TRY   0.4949

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 19° 31° 18 Сен 20° 31° 19 Сен 20° 30°

Дальнее зарубежье 16.09.2017 11:36

США призвали отменить референдум о самоопределении Иракского Курдистана

США не поддерживают проведение референдума о независимости Иракского Курдистана, запланированного на 25 сентября 2017 года, говорится в опубликованном на сайте заявлении Белого дома.

"Соединенные Штаты не поддерживают намерение регионального правительства Курдистана провести референдум в этом месяце... Мы призываем региональное правительство Иракского Курдистана отменить проведение референдума и начать серьезный и последовательный диалог с Багдадом, которому США готовы содействовать, о чем неоднократно говорили", - отмечается в заявлении.

Белый дом также подчеркнул, что проведение референдума о независимости Иракского Курдистана "отвлекает от усилий по борьбе с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство") и от стабилизации в освобожденных территориях".

"Проведение референдума на спорных территориях является чрезвычайно провокационным и дестабилизирующим (действием - ИФ)", - говорится в заявлении Белого дома.

Накануне депутаты парламента Иракского Курдистана проголосовали за проведение референдума о независимости этого автономного региона Ирака.

Ранее на этой неделе иракские парламентарии проголосовали против проведения референдума о самоопределении Иракского Курдистана. Представители курдских партий Ирака это голосование бойкотировали.

В середине августа избирательная комиссия Иракского Курдистана окончательно утвердила 25 сентября 2017 года как дату проведения референдума о независимости региона. Его участники должны будут решить, останется ли Иракский Курдистан в составе Ирака или станет самостоятельным государством.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КУРДИСТАН, РЕФЕРЕНДУМ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]