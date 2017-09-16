Российские и китайские военные обсуждают подготовку к учениям

Делегация офицеров ВМС Китая во главе с заместителем главкома вице-адмиралом Тян Чжоном прибыла во Владивосток для подготовки совместного военно-морского учения "Морское взаимодействие 2017", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"Представители ВМС Китая совместно с офицерами Тихоокеанского флота занимаются подготовкой проведения второго этапа международного российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2017" и вопросами захода кораблей ВМС Китая во Владивосток", - сообщили в пресс-службе.
По её данным, они также уточняют заключительные детали и разворачивают штаб руководства учением.
Международное учение "Морское взаимодействие - 2017" пройдет с 18 по 26 сентября 2017 года на базе Тихоокеанского флота. Учение включит в себя два этапа - береговую фазу и морскую часть. Береговая фаза будет проходить во Владивостоке с 18 по 21 сентября 2017 г. В ходе неё будут проведены совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приёмы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота "Горностай" пройдет тренировка морских пехотинцев двух стран.
Морская часть маневров будет отрабатываться с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей.
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