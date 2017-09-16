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Дальнее зарубежье 16.09.2017 12:33

Российские и китайские военные обсуждают подготовку к учениям

Делегация офицеров ВМС Китая во главе с заместителем главкома вице-адмиралом Тян Чжоном прибыла во Владивосток для подготовки совместного военно-морского учения "Морское взаимодействие 2017", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Представители ВМС Китая совместно с офицерами Тихоокеанского флота занимаются подготовкой проведения второго этапа международного российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2017" и вопросами захода кораблей ВМС Китая во Владивосток", - сообщили в пресс-службе.

По её данным, они также уточняют заключительные детали и разворачивают штаб руководства учением.

Международное учение "Морское взаимодействие - 2017" пройдет с 18 по 26 сентября 2017 года на базе Тихоокеанского флота. Учение включит в себя два этапа - береговую фазу и морскую часть. Береговая фаза будет проходить во Владивостоке с 18 по 21 сентября 2017 г. В ходе неё будут проведены совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приёмы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота "Горностай" пройдет тренировка морских пехотинцев двух стран.

Морская часть маневров будет отрабатываться с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]