Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в январе-августе выросла на 10,5%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-августе 2017 года, составила 1 млн 117,2 тыс. кв. метров, что на 10,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

При этом в августе введено в строй жилье площадью 143,5 тыс. кв. метров.

По данным статистики, за январь-август 2017 года капвложения в жилищное строительство составили 527,1 млн манатов (рост на 36,4%), в том числе в августе – 68,5 млн манатов.

Как сообщалось ранее, в 2016 году общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане, составила 1 млн 677,1 тыс. кв. метров, что на 13,2% меньше показателя 2015 года.

А.Азизов