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Бизнес и законодательство 16.09.2017 11:06

Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в январе-августе выросла на 10,5%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-августе 2017 года, составила 1 млн 117,2 тыс. кв. метров, что на 10,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

При этом в августе введено в строй жилье площадью 143,5 тыс. кв. метров.

По данным статистики, за январь-август 2017 года капвложения в жилищное строительство составили 527,1 млн манатов (рост на 36,4%), в том числе в августе – 68,5 млн манатов.

Как сообщалось ранее, в 2016 году общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане, составила 1 млн 677,1 тыс. кв. метров, что на 13,2% меньше показателя 2015 года.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЖИЛЬЕ, СДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]