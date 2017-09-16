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Культура 16.09.2017 13:07

В США в возрасте 91 года скончался актер из "Твин Пикса" и "Зеленой мили" Гарри Дин Стэнтон

Американский актер Гарри Дин Стэнтон, снимавшийся в фильмах Дэвида Линча, Вима Вендерса, Мартина Скорсезе, Фрэнсиса Форда Копполы и других именитых режиссеров, ушел из жизни на 92 году жизни, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Г.Д.Стэнтон скончался в одном из медицинских центров Лос-Анджелеса. По словам его агента, актер ушел из жизни "по естественным причинам".

Начиная с 1950-ых годов, он снялся в более чем 200 фильмах и телевизионных сериалах. Свою последнюю роль он исполнил в вышедшем ранее в этом году на экраны третьем сезоне культового американского сериала "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча. Г.Д.Стэнтон также играл в других работах режиссера, таких как: "Твин Пикс: Сквозь огонь", "Внутренняя империя", "Простая история" и "Дикие сердцем".

"Ушел великий. Его любили все, много за что. Он был великий актер, даже больше, чем великий, и великий человек", - прокомментировал кончину Д.Линч.

Широкую известность ему принесла главная роль в фильме немецкого режиссера Вима Вендерса "Париж, Техас". Фильм вышел на экраны в 1984 году и получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

Он также исполнил роли в популярных кинокартинах "Последнее искушение Христа" Мартина Скорсезе, "Зеленая миля" Фрэнка Дарабонта, "Крестный отец 2" и "От всего сердца" Фрэнсиса Форда Копполы, "Чужой" Риддли Скотта, "Побег из Нью-Йорка" и "Кристина" Джона Карпентера, "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" Терри Гиллиама, а также в фильме по комиксам Marvel "Мстители".

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Тэги: США, АКТЕР, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]