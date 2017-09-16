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Внутренняя политика 16.09.2017 11:47

Вооруженные силы Азербайджана проведут широкомасштабные учения с привлечением до 15 тыс. человек личного состава

Вооруженные силы Азербайджана 18-22 сентября проведут широкомасштабные учения с участием различных видов и родов войск, сообщает Минобороны.

"К учениям будут привлечены до 15 тыс. человек личного состава военнослужащих, более 150-ти единиц танков и бронетехники, до 120-ти ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 20 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты", - отмечается в сообщении.

В ходе учений, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также других характерных особенностей, определенных замыслом данных учений, войска будут практически совершенствовать навыки в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции.

"Боевые стрельбы, в том числе с использованием новых систем вооружения, предусматривается проводить на различных полигонах в ходе соответствующих этапов учений", - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов

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Тэги: ВС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]