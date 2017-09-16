Вооруженные силы Азербайджана проведут широкомасштабные учения с привлечением до 15 тыс. человек личного состава

Вооруженные силы Азербайджана 18-22 сентября проведут широкомасштабные учения с участием различных видов и родов войск, сообщает Минобороны.
"К учениям будут привлечены до 15 тыс. человек личного состава военнослужащих, более 150-ти единиц танков и бронетехники, до 120-ти ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 20 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты", - отмечается в сообщении.
В ходе учений, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также других характерных особенностей, определенных замыслом данных учений, войска будут практически совершенствовать навыки в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции.
"Боевые стрельбы, в том числе с использованием новых систем вооружения, предусматривается проводить на различных полигонах в ходе соответствующих этапов учений", - подчеркивается в сообщении.
А.Азизов
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