Политика США по Украине должна быть более четкой, считает Кучма

Второй президент Украины (1994-2005), представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) Леонид Кучма хотел бы, чтобы США более четко сформулировали политику по украинскому вопросу.
"Я хотел бы видеть четкую, жесткую политику США по отношению к ситуации в Украине", - сказал Л.Кучма журналистам в субботу, отвечая на вопрос о предстоящей встрече президентов США и Украины 21 сентября.
Он также подчеркнул, что альтернативы Минским соглашениям нет. "Я уже говорил и присоединяюсь к тем, у кого есть здравый смысл: альтернативы Минским соглашениям нет", - резюмировал Л.Кучма.
Говоря о перспективе расширения формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, он заметил: "Кто говорит о расширенном формате - всё будет зависеть в первую очередь от Российской Федерации, президента России, а потом от желания других что-то конкретное сделать, чтобы был результат. Ведь никто не видит свет в конце тоннеля, в том числе и по нашей проблеме".
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