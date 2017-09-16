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СНГ 16.09.2017 12:18

В Одесской области Украины объявлен траур по детям, погибшим на пожаре

В Одесской области Украины объявили траур в связи с гибелью детей в результате пожара в детском лагере "Виктория", сообщил в субботу глава облгосадминистрации Максим Степанов на своей странице в Facebook.

"На Одесчине траур", - написал он.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23:30 пятницы. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 42 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку ищут.

Также двое детей 2006 г.р. были госпитализированы.

По факту пожара и гибели детей полиция начала уголовное производство по предварительной квалификации ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Лагерь "Виктория" - муниципальный детский лагерь, в котором ежегодно за счет средств городского бюджета Одессы отдыхают около 5 тыс. детей.

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Тэги: ОДЕССА, ТРАУР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]