В Одесской области Украины объявлен траур по детям, погибшим на пожаре

В Одесской области Украины объявили траур в связи с гибелью детей в результате пожара в детском лагере "Виктория", сообщил в субботу глава облгосадминистрации Максим Степанов на своей странице в Facebook.

"На Одесчине траур", - написал он.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23:30 пятницы. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 42 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку ищут.

Также двое детей 2006 г.р. были госпитализированы.

По факту пожара и гибели детей полиция начала уголовное производство по предварительной квалификации ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Лагерь "Виктория" - муниципальный детский лагерь, в котором ежегодно за счет средств городского бюджета Одессы отдыхают около 5 тыс. детей.