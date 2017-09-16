Французский контингент НАТО в Эстонии наполовину сформирован из солдат Иностранного легиона

Около половины личного состава французского контингента НАТО в Эстонии, размещенного в военном городке Тапа (Tapa), являются солдатами Иностранного легиона, сообщил в интервью газете "Постимеэс" (Postimees) командир французской части полковник Оливье Ваше (Olivier Wache).
Он отметил, что у легионеров сохраняется прежнее гражданство до получения через три-пять лет французского паспорта с новым именем и потому легионеры не раскрывают свои имена и не дают интервью со своими фотографиями.
"Мы пытаемся защитить анонимность легионеров и даже, когда они дают интервью, то не называют своих имен и не дают фотографий", - пояснил командир части.
По его словам, 20% состава Иностранного легиона - представители стран Восточной Европы, в том числе и из России, Украины, Белоруссии, Сербии. "Мы относимся ко всем как к французским солдатам".
Отвечая на вопрос, почему большую часть личного состава французского контингента в Эстонии составляют солдаты именно Иностранного легиона, полковник сказал, что "это дело случая - все ротации планируют задолго, и просто сейчас очередь отправиться с миссией за рубеж настала именно для этих частей".
Солдаты Иностранного легиона Франции находятся в Эстонии для того, чтобы "продемонстрировать солидарность", отметил О.Ваше.
Он рассказал, что французский контингент в Эстонии численностью в 300 человек можно условно разделить на две части: 200 солдат входят в механизированную пехотную роту и остальные занимаются ремонтом и обслуживанием танков, бронетранспортеров, артиллерийских установок и прочего оружия.
Солдатам разрешается два раза в месяц отлучаться из части. Но если они намерены отлучиться хотя бы на одну ночь, с ними должен быть один из французов - младших офицеров.
"Говорят, легион как семья и потому они не ощущают необходимости выходить из части", - пояснил полковник.
Отвечая на вопрос, приходилось ли им сталкиваться с российскими разведчиками, он сказал, что насколько ему известно "не было ни одного инцидента".
Французские солдаты входят в состав батальонной боевой группы НАТО численностью в 1200 человек, направленной в Эстонию на основании решений Варшавского саммита (2016 г.) альянса. У французского контингента боевая техника представлена танками Leclerc, боевыми машинами пехоты VBCI и бронемашинами VAB.
Возглавляет международный батальон в Эстонии Великобритания (800 солдат и офицеров). В его составе, кроме британцев и французов, также датчане.
Боевая группа НАТО дислоцируется в военном городке в Тапа (Tapa) и взаимодействует с 1-й бригадой сил обороны Эстонии.
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