Азербайджанская продукция с 2018г будет представлена в магазинах Duty Free в аэропортах за рубежом

Азербайджанская продукция с 2018 года будет продаваться в магазинах "Duty Free" в аэропортах зарубежных стран, заявил замминистра экономики Сахиль Бабаев.

"С 2018 года азербайджанская продукция будет рекламироваться в магазинах Duty Free в аэропортах зарубежных стран. Кроме этого, по договоренности с ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и SOCAR продукция отечественных производителей будет рекламироваться и в филиалах этих компаний", - сказал С.Бабаев на пресс-конференции в субботу.

По его словам, азербайджанские экспортеры ненефтяной продукции до сих пор получили из госбюджета 2 млн манатов в рамках мер по стимулированию экспорта.

А.Азизов