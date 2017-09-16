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Бизнес и законодательство 16.09.2017 12:44

Азербайджанская продукция с 2018г будет представлена в магазинах Duty Free в аэропортах за рубежом

Азербайджанская продукция с 2018 года будет продаваться в магазинах "Duty Free" в аэропортах зарубежных стран, заявил замминистра экономики Сахиль Бабаев.

"С 2018 года азербайджанская продукция будет рекламироваться в магазинах Duty Free в аэропортах зарубежных стран. Кроме этого, по договоренности с ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и SOCAR продукция отечественных производителей будет рекламироваться и в филиалах этих компаний", - сказал С.Бабаев на пресс-конференции в субботу.

По его словам, азербайджанские экспортеры ненефтяной продукции до сих пор получили из госбюджета 2 млн манатов в рамках мер по стимулированию экспорта.

А.Азизов

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Тэги: АЭРОПОРТЫ, ПРОДУЦИЯ, ПРОДАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]