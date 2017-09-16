Brexit является шансом Британии стать величайшей страной в мире - Джонсон

Выход Великобритании из ЕС может помочь ей стать величайшей страной в мире с высокими стандартами уровня жизни, где будут развиваться новейшие технологии, значительно снижено налогообложение и решены многие текущие проблемы, считает глава МИД Британии и бывший мэр Лондона Борис Джонсон.
"Они думают, что мы впадем в отчаяние, найдя выход из ЕС, и будем сидеть на полу и плакать, как потерявшийся в лабиринте Хэмптон-корт ребенок. Поскольку они сомневаются в нашей решительности, я полагаю, что они ошибаются. И я здесь, чтобы сказать, что моя страна преуспеет в нашей новой структуре, и даже крайне преуспеет", - написал он в своей статье, посвященной будущему Великобритании вне ЕС и опубликованной газетой "Дейли телеграф".
Глава МИД Британии отметил, что принять решение о выходе Британии из ЕС было трудно, однако сомневаться в его результате не приходится.
"Те 17,4 млн человек (голосовавшие за выход Британии из ЕС - прим.ред.) не были дураками. Они не были глупцами. И они не были такими плохими, какими вы можете их считать. Они были правы, а даже если вы думаете, что нет, я надеюсь, что вы согласитесь с нашей обязанностью как демократов исполнить полномочия, данные ими нам", - обратился Б.Джонсон к подданным Британии, не поддерживающим Brexit.
Политик отметил, что у Британии в настоящее время все еще есть и собственные проблемы, которые ей необходимо решать самостоятельно. Среди них он привел слишком дорогую инфраструктуру в стране и в Лондоне, жилищный кризис, отсутствие привлекательности профессионально-технического образования и недостаток фундаментальных исследований в науке.
"Как результат всех этих недостатков за десятилетие - у нас низкая продуктивность, ниже, чем во Франции или Германии... Но наша судьба будет в наших собственных руках", - подчеркивает Б.Джонсон.
"Когда мы вернем контроль над нашими финансами, нашими границами и нашими законами, мы определенно не откажемся от хорошего. Мы сохраним охрану природы и социальные защиты, что здраво и рационально... Когда у нас будет подходящая нам иммиграционная политика, мы не будем захлопывать дверь, а, наоборот, тепло встречать таланты из ЕС и всего мира", - полагает глава МИД Британии.
Он напомнил, что финансовые средства, которые Лондон отправляет Брюсселю за членство в ЕС, составляющие почти 350 млн британских фунтов стерлингов в неделю, страна сможет тратить на здравоохранение и развитие технологий.
"Если мы все организуем, если мы спланируем, если мы построим нужные нам дома и инфраструктуру, если мы дадим молодежи навыки и доверие, которые они легко примут, то мы гарантируем, что эта страна - не только место, куда любой захочет приехать и жить, но и место с наивысшими стандартами жизни, с высоким ВВП на душу населения, с продуктивностью и качеством жизни, которое мы заслуживаем", - уверен Б.Джонсон.
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