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СНГ 16.09.2017 13:42

Путин: президент Киргизии Атамбаев - человек, который держит слово

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что больше всего ценит в людях такие качества, как надежность, умение держать слово и выполнять договоренности.

В минувший четверг в Сочи после переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым В.Путин ответил на вопросы для программы кыргызстанского телевидения, в числе которых был и вопрос о том, чем ему симпатичен А.Атамбаев.

"Самое главное для меня - это надежность. Одна из важнейших характеристик в надежности - это умение исполнять то, о чем договорились: держать слово", - сказал В.Путин.

По словам президента РФ, его кыргызстанский коллега это умеет. "Что в нем подкупает - это не сразу становится ясным - он человек, который держит слово. С ним иногда сложно о чем-то договариваться, но если уж о чем-то договорились, он идет до конца в исполнении тех договоренностей, которые достигнуты. Что и я стараюсь делать со своей стороны. Это, пожалуй, нечто общее. И я это в людях очень ценю", - заявил В.Путин.

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Тэги: ПУТИН, КИРГИЗИЯ


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