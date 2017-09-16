Украина планирует в 2018-2019 годах привлекать примерно по $2 млрд на внешних рынках - Минфин

Проект государственного бюджета Украины на 2018 год предусматривает внешние заимствования в объеме около $2 млрд, что соответствует программе сотрудничества с Международным валютным фондом, сообщил министр финансов Александр Данилюк.
"Мы планируем в следующем году, и это есть в программе с МВФ, (привлечь) на рынках внешних заимствований около $2 млрд. И в 2019 году также еще $2 млрд", - сказал он журналистам в Киеве в субботу в кулуарах 14-й ежегодной конференции YES.
"Это наши ориентиры. Конечно, суммы могут отличаться", - добавил министр.
Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан для участия в учениях "TurAz Qartalı-2017"
Вооруженные силы Азербайджана проведут широкомасштабные учения с привлечением до 15 тыс. человек личного состава
Минналогов Азербайджана аннулировало дополнительные налоги, начисленные информагентству Turan
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД
В США в возрасте 91 года скончался актер из "Твин Пикса" и "Зеленой мили" Гарри Дин Стэнтон
В Москве на станции Перово сошли с рельс семь вагонов, график движения нарушен не был
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
МИД Бангладеш вызвал посла Мьянмы в связи с нарушением воздушного пространства
В Египте семь человек приговорили к смертной казни за связи с ИГ
Тегеран заявляет о нарушении Вашингтоном договора по атому, но готов обсуждать вопрос с "шестеркой"
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
ВТБ (Азербайджан) поздравил воспитанников детского приюта «Умид Ери» с новым учебным годом
Nar представил технологию передачи звука высокого разрешения – HD-Voice
Компания Bakcell провела интенсивный тренинг для девелоперов на тему развития связей с инвесторами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»