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Финансы 16.09.2017 14:03

Украина планирует в 2018-2019 годах привлекать примерно по $2 млрд на внешних рынках - Минфин

Проект государственного бюджета Украины на 2018 год предусматривает внешние заимствования в объеме около $2 млрд, что соответствует программе сотрудничества с Международным валютным фондом, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Мы планируем в следующем году, и это есть в программе с МВФ, (привлечь) на рынках внешних заимствований около $2 млрд. И в 2019 году также еще $2 млрд", - сказал он журналистам в Киеве в субботу в кулуарах 14-й ежегодной конференции YES.

"Это наши ориентиры. Конечно, суммы могут отличаться", - добавил министр.

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Тэги: УКРАИНА, ЗАИМСТВОВАНИЯ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]