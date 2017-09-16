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СНГ 16.09.2017 14:24

Газпром планирует инвестиции в газовые проекты Киргизии - Путин

"Газпром" в ближайшие годы планирует вложить в газовые проекты в Киргизии до 100 млрд рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В минувший четверг в Сочи В.Путин провел переговоры с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и в тот же день дал интервью для телепрограммы Кыргызстанского телевидения.

"У "Газпрома" большие планы по развитию энергетики (Киргизии). Думаю, что в ближайшие годы мы, если будем осуществлять то, о чем договаривались с президентом Кыргызстана, доведем газификацию (этой страны) процентов до 60", - сказал в интервью президент РФ.

По словам В.Путина, "Газпром" намерен вложить в ближайшие годы (в эти проекты - ИФ) до 100 млрд рублей".

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПУТИН, ГАЗПРОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]