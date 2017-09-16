Газпром планирует инвестиции в газовые проекты Киргизии - Путин

"Газпром" в ближайшие годы планирует вложить в газовые проекты в Киргизии до 100 млрд рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В минувший четверг в Сочи В.Путин провел переговоры с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и в тот же день дал интервью для телепрограммы Кыргызстанского телевидения.

"У "Газпрома" большие планы по развитию энергетики (Киргизии). Думаю, что в ближайшие годы мы, если будем осуществлять то, о чем договаривались с президентом Кыргызстана, доведем газификацию (этой страны) процентов до 60", - сказал в интервью президент РФ.

По словам В.Путина, "Газпром" намерен вложить в ближайшие годы (в эти проекты - ИФ) до 100 млрд рублей".