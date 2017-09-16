В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана двух дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали 3 человека.

За сутки на территории республики было зафиксировано 88 преступлений, 13 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органами правопорядка задержано 18 человек.

Зафиксировано восемь фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

А.Азизов