Театральный сезон в Русском драмтеатре открылся премьерным показом спектакля Церемония

В Русском Драматическом театре имени Самеда Вургуна в субботу состоялось открытие 97-го театрального сезона.

Открытие сезона началось с показа премьеры спектакля "Церемония" по пьесе Эжена Ионеску.

Режиссер-постановщик Аршад Алекперов (Санкт-Петербург), художник-постановщик - Ольга Аббасова (Заслуженный работник культуры Азербайджана), музыкальное оформление - Аршад Алекперов, художник по свету - Николай Рудычев.

В спектакле заняты: народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов, заслуженная артистка Азербайджана Мехрибан Зеки.

Кроме этого, в спектакле задействованы артисты театра Олег Амирбеков, Хаджар Агаева, Мария Дубовицкая, Натик Гусейнов, в массовых сценах спектакля - студенты азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

А.Азизов