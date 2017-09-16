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Культура 16.09.2017 21:00

Театральный сезон в Русском драмтеатре открылся премьерным показом спектакля Церемония

В Русском Драматическом театре имени Самеда Вургуна в субботу состоялось открытие 97-го театрального сезона.

Открытие сезона началось с показа премьеры спектакля "Церемония" по пьесе Эжена Ионеску.

Режиссер-постановщик Аршад Алекперов (Санкт-Петербург), художник-постановщик - Ольга Аббасова (Заслуженный работник культуры Азербайджана), музыкальное оформление - Аршад Алекперов, художник по свету - Николай Рудычев.

В спектакле заняты: народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов, заслуженная артистка Азербайджана Мехрибан Зеки.

Кроме этого, в спектакле задействованы артисты театра Олег Амирбеков, Хаджар Агаева, Мария Дубовицкая, Натик Гусейнов, в массовых сценах спектакля - студенты азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

А.Азизов

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Тэги: ТЕАТР, ПРЕМЬЕРА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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