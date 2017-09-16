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Дальнее зарубежье 16.09.2017 15:15

Полиция Британии усилит патруль по всей стране на выходных после теракта в метро Лондона

В Великобритании на выходных усилят меры безопасности в общественных местах после теракта в метро Лондона, который произошел накануне, цитирует в субботу телеканал "Скай ньюс" заместителя главы полиции Лондона Марка Роули.

"Люди по всей Великобритании увидят больше полицейских - вооруженных и не вооруженных, осуществляющих патруль пешком и на автомобилях на выходных", - сказал он.

"Особенно, они будут патрулировать многолюдные места, достопримечательности, транспортные точки и порты", - отметил М.Роули.

Накануне в результате взрыва на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне пострадали не менее 29 человек. В полиции Лондона квалифицировали произошедший случай как теракт и заявили, что в действие было приведено самодельное взрывное устройство.

Премьер-министр страны Тереза Мэй объявила о решении поднять уровень террористической угрозы в стране. До сих пор угроза оценивалась как "значительная", однако отныне будет считаться "первостепенной".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УГРОЗА, ПАТРУЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]