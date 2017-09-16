Полиция Британии усилит патруль по всей стране на выходных после теракта в метро Лондона

В Великобритании на выходных усилят меры безопасности в общественных местах после теракта в метро Лондона, который произошел накануне, цитирует в субботу телеканал "Скай ньюс" заместителя главы полиции Лондона Марка Роули.
"Люди по всей Великобритании увидят больше полицейских - вооруженных и не вооруженных, осуществляющих патруль пешком и на автомобилях на выходных", - сказал он.
"Особенно, они будут патрулировать многолюдные места, достопримечательности, транспортные точки и порты", - отметил М.Роули.
Накануне в результате взрыва на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне пострадали не менее 29 человек. В полиции Лондона квалифицировали произошедший случай как теракт и заявили, что в действие было приведено самодельное взрывное устройство.
Премьер-министр страны Тереза Мэй объявила о решении поднять уровень террористической угрозы в стране. До сих пор угроза оценивалась как "значительная", однако отныне будет считаться "первостепенной".
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