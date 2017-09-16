Ryanair аннулировал 2% своих рейсов из-за отпусков пилотов

Ирландская авиакомпания и крупнейший в мире бюджетный авиаперевозчик Ryanair в ближайшие шесть недель отменила от 40 до 50 рейсов в день, чтобы дать возможность пилотам и другим сотрудникам уйти в отпуск после пикового летнего сезона, пишет в субботу "Гардиан".

Кроме того, цель аннуляции 2% рейсов компании - увеличить пунктуальность, которая упала ниже 80% в первые две недели сентября из-за забастовок авиадиспетчеров и перегруженности пилотов.

Авиакомпания полагает, что такая мера способствует поднятию пунктуальности рейсов до целевого значения в 90% перед зимним пиковым сезоном, который начнется в начале ноября.

В случае если пассажира затронет эта мера, Ryanair предлагает вернуть ему деньги за билет, либо же обменять его с вылетом в другой день или выбрать другой маршрут.