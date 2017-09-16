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Дальнее зарубежье 16.09.2017 15:33

Ryanair аннулировал 2% своих рейсов из-за отпусков пилотов

Ирландская авиакомпания и крупнейший в мире бюджетный авиаперевозчик Ryanair в ближайшие шесть недель отменила от 40 до 50 рейсов в день, чтобы дать возможность пилотам и другим сотрудникам уйти в отпуск после пикового летнего сезона, пишет в субботу "Гардиан".

Кроме того, цель аннуляции 2% рейсов компании - увеличить пунктуальность, которая упала ниже 80% в первые две недели сентября из-за забастовок авиадиспетчеров и перегруженности пилотов.

Авиакомпания полагает, что такая мера способствует поднятию пунктуальности рейсов до целевого значения в 90% перед зимним пиковым сезоном, который начнется в начале ноября.

В случае если пассажира затронет эта мера, Ryanair предлагает вернуть ему деньги за билет, либо же обменять его с вылетом в другой день или выбрать другой маршрут.

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Тэги: ИРЛАНДИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, РЕЙСЫ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]