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Дальнее зарубежье 16.09.2017 15:55

Порошенко намерен обсудить с Трампом ситуацию в Донбассе - глава МИД Украины

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсудит сотрудничество в сфере безопасности, а также помощь Вашингтона в вопросе реформ, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я не могу говорить за президента США, какие он вопросы поднимет во время встречи, но, конечно, будем обсуждать ситуацию вокруг оккупированного Донбасса, совместную тактику, об этом уже поговорили с Куртом Волкером (специальный представитель Госдепа США на переговорах по вопросам Украины - ИФ), теперь должны утвердить и на самом высоком уровне. Будем обсуждать и сотрудничество в сфере безопасности. Это один из ключевых вопросов", - сказал П.Климкин журналистам в субботу в Киеве.

"Конечно, будем обсуждать содействие США дальнейшему продвижению наших реформ", - добавил глава МИД Украины.

П.Климкин рассказал, что встреча пройдет на полях Генеральной ассамблеи ООН, в ней также примут участие постоянные представители США и Украины при ООН, советники и сам глава МИД Украины.

Он также отметил, что у П.Порошенко запланировано около 20 встреч во время визита США.

Встреча П.Порошенко и Д.Трампа запланирована на 21 сентября.

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Тэги: УКРАИНА, США, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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