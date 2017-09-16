Денежные доходы населения Азербайджана в январе-августе увеличились почти на 8%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-августе 2017 года составили 31 млрд 770,8 млн манатов, что на 7,6% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам января-августа составила 14%.
Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-августе 2017 года увеличились на 6,5% - до 3 тыс. 269,1 манатов.
После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 29 млрд 46 млн манатов, что на 7,4% выше показателя января-августа 2016 года.
Номинальные денежные доходы населения в 2016 году увеличились на 8,7%.
А.Азизов
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