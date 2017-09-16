Иран вновь обвинил США в нарушении условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), однако готов к диалогу глав МИД Ирана и "шестерки" на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, сообщает в субботу иранское агентство ИСНА со ссылкой на высокопоставленного иранского дипломата.
"Иран рассчитывает на проведение данной встречи в свете нарушений условий договора по иранскому атому со стороны США", - подчеркнул собеседник агентства.
В сообщении отмечается, что встреча глав МИД Ирана, США, России, Великобритании, Китая, Франции и Германии в Нью-Йорке станет второй по счету. Однако предыдущая проводилась при президентстве Барака Обамы.
Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал это соглашение.
В июле 2015 года Иран и "шестерка" стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция (пять постоянных членов СБ) и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране.
Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.
После принятого при президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции, вводившиеся с 1979 года.
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