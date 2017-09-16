МИД Бангладеш вызвал посла Мьянмы в связи с нарушением воздушного пространства

МИД Бангладеш вызвал посла Мьянмы в связи с обвинениями в неоднократном нарушении воздушного пространства страны за последнюю неделю, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Накануне вечером ему была передана нота протеста.

Внешнеполитическое ведомство Бангладеш заявило накануне, что в период с 10 по 14 сентября мьянманские беспилотники и вертолеты неоднократно нарушали воздушную границу страны.

Представители Бангладеш отметили, что готовы принять меры в связи с "провокационными" действиями Мьянмы.