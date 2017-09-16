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Внешняя политика 16.09.2017 16:23

Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан для участия в учениях "TurAz Qartalı-2017"

Самолеты F-16 Военно-воздушных сил Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях "TurAz Qartalı-2017", сообщает азербайджанское оборонное ведомство.

"В учениях, которые пройдут в Азербайджане с 18 по 30 сентября, участвует до 30-ти авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, состоящих из самолетов МиГ-29, F-16, Су-25, C-130 Herkules, CASA CN-235 и вертолетов Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70", - подчеркивает Минобороны.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, САМОЛЕТЫ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]