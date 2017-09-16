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СНГ 16.09.2017 17:03

Вблизи аэродрома Борисоглебск потерпел аварию самолет Як-130, оба пилота живы - Минобороны РФ

Учебно-боевой самолет ЯК-130 потерпел аварию вблизи аэродрома Борисоглебск в субботу, оба пилоты живы, сообщили в Министерстве обороны России.

"Экипаж увел самолет от близлежащих построек и благополучно катапультировался", - сказали в военном ведомстве РФ.

По данным военного ведомства, катастрофа произошла при выполнении учебно-тренировочного полета.

"Оба пилота сразу после приземления вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в Минобороны РФ.

Военные сообщили, что для эвакуации пилотов в район аварии направлена поисково-спасательная группа.

Минобороны РФ направляет комиссию по безопасности полетов для расследования причин аварии. Комиссия готовится к вылету с подмосковного аэродрома "Чкаловский".

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]