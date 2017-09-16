Астана и Ташкент подтвердили необходимость активизации деятельности фонда спасения Арала

Президенты Казахстана - Нурсултан Назарбаев и Узбекистана - Шавкат Мирзиеев договорились провести в 2018 году встречу на высшем уровне по проблеме Аральского моря.

"В следующем году исполняется 25 лет Международному фонду спасения Арала. Сейчас он является единственным межгосударственным механизмом по Аральской проблеме. В этой связи мы подтвердили единство наших позиций о необходимости активизации деятельности Фонда. В частности, мы намерены провести в 2018 году встречу на высшем уровне и вместе с коллегами обсудить пути взаимоприемлемого решения нашей общей проблемы", - сказал Н.Назарбаев в субботу в Ташкенте на совместном с Ш.Мирзиеевым брифинге.

Слова президента Казахстана приведены в распространенном сообщении его пресс-службы.

Н.Назарбаев рассказал о предметном обсуждении с президентом Узбекистана водной проблематики.

"Данный вопрос имеет исключительно важное значение для дальнейшего развития всего центральноазиатского региона. Следует констатировать, что трансграничные водные ресурсы Центральной Азии являются совместным достоянием и благом всех народов региона", - подчеркнул Н.Назарбаев.

Международный фонд спасения Арала (МФСА), созданный в девяностые годы ХХ века при учредительстве Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, нацелен на финансирование совместных проектов и программ по спасению Арала и улучшению экологической обстановки в районе Приаралья.