Волкер планирует встретиться с Сурковым в октябре

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил о предстоящей в октябре встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"Я встречался с господином Сурковым и в октябре буду встречаться с ним", - сказал К.Волкер в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.