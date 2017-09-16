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СНГ 16.09.2017 20:20

Казахстан и Узбекистан намерены к 2020г увеличить товарооборот до $5 млрд

Астана и Ташкент поставили задачу: довести объем взаимной торговли к 2020 году до $5 млрд, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Позитивным шагом в сторону активизации торгового сотрудничества стало решение Узбекистана о снижении акцизов на некоторые виды импортируемых товаров. В результате за первые 7 месяцев текущего года двусторонняя торговля выросла на 35%. Это очень хороший результат. Поставлена задача к 2020 году увеличить товарооборот до 5 миллиардов долларов", - сказал Н.Назарбаев в субботу в Ташкенте на совместном с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым брифинге.

Слова президента Казахстана приведены в распространенном сообщении его пресс-службы.

"В этой связи, правительствам даны дополнительные поручения по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества и использованию всех незадействованных резервов", - сказал Н.Назарбаев.

Президент Казахстана также акцентировал внимание на необходимости расширения инвестиционного партнерства и сотрудничества в энергетической сфере.

"Договорились в среднесрочной перспективе реализовать 2-3 крупных совместных инвестиционных проекта. Эффективно развивается сотрудничество наших стран в газовой отрасли. Правительствам поручено проработать новые газовые проекты с учетом интересов обеих сторон", - сказал глава государства.

Н.Назарбаев отметил также важность проведения на регулярной основе межрегионального форума сотрудничества, который будет способствовать расширению контактов между двумя странами.

По итогам 2016 года товарооборот между двумя странами составил более $2 млрд.

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Тэги: КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]