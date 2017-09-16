Представитель США заявляет о необходимости усиления борьбы с коррупцией в Украине

Спецпредставитель Госдепартамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер считает, что украинское государство должно сосредоточиться на достижении успехов в экономике и борьбе с коррупцией, что поможет в вопросе возвращения юрисдикции над неконтролируемыми территориями.

"США намерены помогать в той мере, в какой возможно. ...Одним из самых действенных инструментов, который есть у Украины в вопросе возвращения своих территорий - это сила Украины, которая базируется на успехах этой страны, это и экономический рост, и борьба с коррупцией, и свободное перемещение, и модернизация. Все это укрепляет Украину и сделает ее привлекательной для всех соседей. Я считаю, что это очень важный инструмент, которым надо пользоваться", - сказал он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

По его словам, Украине необходимо сконцентрироваться на достижении верховенства права, безопасности, экономическом росте и т.д.