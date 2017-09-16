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Дальнее зарубежье 16.09.2017 20:53

Полиция Британии обыскивает дом неподалеку от Лондона в связи с терактом в метро

Полиция Британии проводит обыск дома в городе Санбери-он-Темза в округе Суррей в рамках расследования теракта на станции метро в Лондоне, сообщает в субботу британская Би-би-си.

Полиция эвакуировала жителей других домов, находящихся вблизи места проведения операции. Территория вокруг дома в радиусе 100 метров оцеплена.

"Обыски по адресу продолжаются, оцепление не будет снято до тех пор, пока продолжается операция", - цитирует телеканал "Скай ньюс" заявление полиции.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОЛИЦИЯ, ОБЫСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]