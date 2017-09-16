Полиция Британии обыскивает дом неподалеку от Лондона в связи с терактом в метро

Полиция Британии проводит обыск дома в городе Санбери-он-Темза в округе Суррей в рамках расследования теракта на станции метро в Лондоне, сообщает в субботу британская Би-би-си.

Полиция эвакуировала жителей других домов, находящихся вблизи места проведения операции. Территория вокруг дома в радиусе 100 метров оцеплена.

"Обыски по адресу продолжаются, оцепление не будет снято до тех пор, пока продолжается операция", - цитирует телеканал "Скай ньюс" заявление полиции.