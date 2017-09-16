Мэры каталонских городов вышли на марш в Барселоне с требованием разрешить референдум о самоопределении

Мэры более 700 городов Каталонии вышли на марш в Барселоне с требованием разрешить проведение референдума о самоопределении, назначенного на 1 октября, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Не нужно недооценивать каталонцев", - заявил глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон.

Он также выразил благодарность мэрам за то, что они не отказываются от идеи проведения референдума, несмотря на требование прокуратуры к полиции допрашивать тех глав городов, которые будут содействовать проведению референдума, а также задерживать тех, кто откажется явиться на допрос.

Решение о проведении референдума принято властями Каталонии в одностороннем порядке после ряда неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.

Ранее генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил, что органам полиции Испании, гражданской гвардии и автономной полиции Каталонии будет направлено распоряжение конфисковывать урны и бюллетени для голосования на референдуме о самоопределении Каталонии.

Из распоряжения Х.М.Масы также следует, что отделы региональной полиции должны вызывать на допрос в местную прокуратуру мэров каталонских городов, которые будут содействовать референдуму. Тех, кто откажется явиться по собственному желанию, полиция должна задержать. Мэров могут привлечь к уголовной ответственности.

Он также обратился к спецслужбам Испании с просьбой внимательно отслеживать, ведут ли власти Каталонии подготовку к референдуму.