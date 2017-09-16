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Дальнее зарубежье 16.09.2017 21:32

Представитель США не намерен вести переговоры с "ничего не решающими" Захарченко и Плотницким

Спецпредставитель Госдепартамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США не намерены разговаривать с главами самопровозглашенных республик Донбасса ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, которые "ничего не решают".

"Тут есть внешняя сила, которая использует некоторое местное население как прикрытие, чтобы создать ситуацию на месте. Они хотят от нас именно того, о чем вы говорите, потому что это освобождает Россию от любой ответственности, чтобы мы застряли в переговорах с этими людьми, которые ничего не решают. Нам нужны стратегические решения", - сказал он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве в субботу, отвечая на вопрос о возможности прямого диалога с главами ДНР и ЛНР.

В то же время К.Волкер заявил, что намерен разговаривать с руководством России для изменения стратегических решений со стороны ее руководства.

"Моя работа заключается в том, чтобы показать России, что они не достигли того, чего хотели, и если нам это удастся, то мы сможем принять некоторые решения на стратегическом уровне, речь идет и об оккупации, и о освобождении ... У нас есть определенный набор инструментов, который мы сейчас применяем и надеемся, что Россия придет к решению на высоком уровне, что нужно делать что-то другое", - сказал спецпредставитель госдепа.

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Тэги: США, ДОНБАСС, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]